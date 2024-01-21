Flightradar: самолёт ВМС США курсировал близ Крыма во время авиаудара ВСУ

Самолёт Военно-морских сил США курсировал неподалёку от западного побережья Крыма во время авиаудара со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar24.

В сообщении отмечается, что неизвестный самолёт, принадлежащий ВМС США, кружил на удалении около 250 км от западного побережья Крыма.

При этом воздушное судно находилось в воздушном пространстве над черноморским побережьем Румынии неподалёку от границы с Украиной.

В это время Минобороны России сообщило о двух перехваченных над Чёрным морем ракетах ВСУ.

После этого самолёт переместился на юго-запад и продолжил кружить в районе Констанцы. Тогда стало известно о перехвате ещё одной украинской ракеты к западу от полуострова.