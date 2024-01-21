Flightradar: самолёт ВМС США курсировал близ Крыма во время авиаудара ВСУ
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В сообщении отмечается, что неизвестный самолёт, принадлежащий ВМС США, кружил на удалении около 250 км от западного побережья Крыма.
При этом воздушное судно находилось в воздушном пространстве над черноморским побережьем Румынии неподалёку от границы с Украиной.
В это время Минобороны России сообщило о двух перехваченных над Чёрным морем ракетах ВСУ.
После этого самолёт переместился на юго-запад и продолжил кружить в районе Констанцы. Тогда стало известно о перехвате ещё одной украинской ракеты к западу от полуострова.