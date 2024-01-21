Восемь человек погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Кулемзин подчеркнул, что ВСУ подвергли Донецк «варварскому обстрелу».
«По предварительным данным, в результате варварского обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик восемь погибших», — написал он.
Информация о числе жертв носит предварительный характер. По словам мэра Донецка, информация продолжает поступать.
Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщили, что ВСУ открыли огонь по Горловке и Ясиноватой.