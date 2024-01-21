Восемь человек погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

По меньшей мере восемь человек погибли в результате обстрела Вооружёнными силами Украины Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Об этом он написал в Telegram.

Кулемзин подчеркнул, что ВСУ подвергли Донецк «варварскому обстрелу».

«По предварительным данным, в результате варварского обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик восемь погибших», — написал он.

Информация о числе жертв носит предварительный характер. По словам мэра Донецка, информация продолжает поступать.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщили, что ВСУ открыли огонь по Горловке и Ясиноватой.