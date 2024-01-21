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Тысячи картин сгорели при пожаре в Национальной картинной галерее в Сухуме

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Пожар, который произошёл в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея, уничтожил тысячи полотен. Об этом госагентству «Апсныпресс» рассказала исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр.
Тысячи картин сгорели при пожаре в Национальной картинной галерее в Сухуме
  • РИА Новости

По её словам, на втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, насчитывавшие более 4 тыс. полотен. По предварительным данным, более 3 тыс. картин сгорели.

«Среди них — до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это ничем не восполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», — отметила Смыр.

Ранее сообщалось, что в кафе на улице Большая Покровская в Нижнем Новгороде произошёл пожар.

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