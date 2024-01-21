Тысячи картин сгорели при пожаре в Национальной картинной галерее в Сухуме
- РИА Новости
По её словам, на втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, насчитывавшие более 4 тыс. полотен. По предварительным данным, более 3 тыс. картин сгорели.
«Среди них — до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это ничем не восполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», — отметила Смыр.
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