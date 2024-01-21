Тысячи картин сгорели при пожаре в Национальной картинной галерее в Сухуме

Пожар, который произошёл в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея, уничтожил тысячи полотен. Об этом госагентству «Апсныпресс» рассказала исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр.

По её словам, на втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, насчитывавшие более 4 тыс. полотен. По предварительным данным, более 3 тыс. картин сгорели.

«Среди них — до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это ничем не восполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», — отметила Смыр.

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