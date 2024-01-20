Российский экипаж танка рассказал RT, за что был награждён орденами Мужества

Командир экипажа российского танка 20-й мотострелковой дивизии с позывным Седой рассказал спецкору RT Александру Пискунову, за что они были награждены орденами Мужества.

По словам российских бойцов, они вышли на задачу на одном танке Т-90, пробили первую линию обороны на Марьинском направлении и дошли до второй, невзирая на попадание.

«Мы шли с тралом, разминировали минные поля, уничтожали встречающегося противника, опорные пункты. Выполнили задачу, и руководством было принято решение наградить нас орденами Мужества», — сказал один из членов экипажа.

Отмечается, что Т-90 выдержал попадание, сработала динамическая защита.

«Самое главное — хитрость, холодная голова и горячее сердце», — добавил оператор-наводчик с позывным Юджин.

Ранее военный корреспондент RT Влад Андрица опубликовал видео встречных боёв на участке Работино — Вербовое.