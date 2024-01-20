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Министр экономики Литвы предложила гражданам инвестировать в оборону страны

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Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте выступила с инициативой брать денежные средства у литовских граждан в качестве одного из источников финансирования обороны страны.

Её слова приводит агентство Sputnik Литва.

«Есть способы, например, взять деньги в кредит у жителей», — сказала министр.

По словам Армонайте, подобные идеи встречают критику. Однако, добавила она, несмотря на это, у граждан «есть немало финансов», которые могли бы пойти на оборону страны.

Как отметила министр, лучше инвестировать эти средства в «танк», а «не в носке держать».

Ранее стало известно, что Литва направит Международной коалиции по разминированию подконтрольных Украине территорий €15 млн для закупки спецсредств и оборудования.

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