Министр экономики Литвы предложила гражданам инвестировать в оборону страны
Её слова приводит агентство Sputnik Литва.
«Есть способы, например, взять деньги в кредит у жителей», — сказала министр.
По словам Армонайте, подобные идеи встречают критику. Однако, добавила она, несмотря на это, у граждан «есть немало финансов», которые могли бы пойти на оборону страны.
Как отметила министр, лучше инвестировать эти средства в «танк», а «не в носке держать».
Ранее стало известно, что Литва направит Международной коалиции по разминированию подконтрольных Украине территорий €15 млн для закупки спецсредств и оборудования.