Министр экономики Литвы предложила гражданам инвестировать в оборону страны

Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте выступила с инициативой брать денежные средства у литовских граждан в качестве одного из источников финансирования обороны страны.

Её слова приводит агентство Sputnik Литва.

«Есть способы, например, взять деньги в кредит у жителей», — сказала министр.

По словам Армонайте, подобные идеи встречают критику. Однако, добавила она, несмотря на это, у граждан «есть немало финансов», которые могли бы пойти на оборону страны.

Как отметила министр, лучше инвестировать эти средства в «танк», а «не в носке держать».

Ранее стало известно, что Литва направит Международной коалиции по разминированию подконтрольных Украине территорий €15 млн для закупки спецсредств и оборудования.