Жительница Херсонской области погибла в результате обстрела со стороны ВСУ

Вооружённые силы Украины подвергли артиллерийскому обстрелу село Казачьи Лагеря Херсонской области, в результате чего погибла мирная жительница. Информацию об этом предоставили в Военном следственном управлении СК России.

РИА Новости

В сообщении отмечается, что военные следователи СК зафиксировали очередное преступление ВСУ в отношении мирных жителей Херсонской области. «Украинские боевики произвели обстрел с применением артиллерии калибра 155 мм села Казачьи Лагеря Херсонской области, в результате среди мирного населения погибла женщина», — приводит текст сообщения ТАСС. Ранее сообщалось о мирном жителе Горловки, который получил смертельное ранение в результате обстрела со стороны украинских войск.