Жительница Херсонской области погибла в результате обстрела со стороны ВСУ
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что военные следователи СК зафиксировали очередное преступление ВСУ в отношении мирных жителей Херсонской области.
«Украинские боевики произвели обстрел с применением артиллерии калибра 155 мм села Казачьи Лагеря Херсонской области, в результате среди мирного населения погибла женщина», — приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее сообщалось о мирном жителе Горловки, который получил смертельное ранение в результате обстрела со стороны украинских войск.