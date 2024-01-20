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Жительница Херсонской области погибла в результате обстрела со стороны ВСУ

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Вооружённые силы Украины подвергли артиллерийскому обстрелу село Казачьи Лагеря Херсонской области, в результате чего погибла мирная жительница. Информацию об этом предоставили в Военном следственном управлении СК России.
Жительница Херсонской области погибла в результате обстрела со стороны ВСУ
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что военные следователи СК зафиксировали очередное преступление ВСУ в отношении мирных жителей Херсонской области.

«Украинские боевики произвели обстрел с применением артиллерии калибра 155 мм села Казачьи Лагеря Херсонской области, в результате среди мирного населения погибла женщина», — приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее сообщалось о мирном жителе Горловки, который получил смертельное ранение в результате обстрела со стороны украинских войск.

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