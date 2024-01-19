МО: ВС России за неделю отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
По его словам, потери украинской армии за указанный промежуток времени составили свыше 560 военнослужащих, а также десять танков, восемь боевых бронированных машин, 26 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.
«Кроме того, уничтожено два полевых склада боеприпасов Вооружённых сил Украины», — добавил представитель оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что российские войска за неделю отразили 15 атак украинской армии на Донецком направлении.