Подразделения Вооружённых сил России за неделю отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении, нанеся поражение живой силе и военной технике противника. Об этом сообщил 19 января официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, потери украинской армии за указанный промежуток времени составили свыше 560 военнослужащих, а также десять танков, восемь боевых бронированных машин, 26 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

«Кроме того, уничтожено два полевых склада боеприпасов Вооружённых сил Украины», — добавил представитель оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что российские войска за неделю отразили 15 атак украинской армии на Донецком направлении.