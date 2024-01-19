Премьер Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция
- РИА Новости
Об этом Пашинян заявил в ходе встречи с сотрудниками армянского Министерства юстиции.
«Республика Армения нуждается в новой Конституции, не конституционных поправках, а в новой Конституции», — цитирует его РИА Новости.
По мнению армянского премьера, этот вопрос должен стать предметом широкого обсуждения в стране.
Ранее Пашинян сообщил, что Армения предложила Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями.