RT в Telegram
Подпишись

Премьер Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция

Короткая ссылка
Армянский премьер Никол Пашинян считает, что Армении нужна новая Конституция.
Премьер Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция
  • РИА Новости

Об этом Пашинян заявил в ходе встречи с сотрудниками армянского Министерства юстиции.

«Республика Армения нуждается в новой Конституции, не конституционных поправках, а в новой Конституции», — цитирует его РИА Новости.

По мнению армянского премьера, этот вопрос должен стать предметом широкого обсуждения в стране.

Ранее Пашинян сообщил, что Армения предложила Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить