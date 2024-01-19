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Пожар произошёл в ангаре на подконтрольной Киеву части Запорожской области

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Пожар произошёл в ангаре в городе Орехове на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Пожар произошёл в ангаре на подконтрольной Киеву части Запорожской области
  • AFP

Об этом говорится в сообщении назначенного украинской стороной управления ГСЧС. 

Сообщается, что возгорание было ликвидировано на площади 100 кв. м.

Ранее сообщалось, что объекты критической инфраструктуры получили повреждения в подконтрольном киевским властям городе Херсоне.

30 сентября 2022 года российский президент, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. 

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