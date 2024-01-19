RT в Telegram
Подпишись

Оперативные службы: ВСУ сделали укрепрайоны из городов в Харьковской области

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины сделали из городов в Харьковской области, где до сих пор проживают мирные граждане, укреплённые районы. Об этом сообщил представитель оперативных служб региона.
Оперативные службы: ВСУ сделали укрепрайоны из городов в Харьковской области
  • © AP Photo / LIBKOS

Его слова приводит ТАСС.

«Из некоторых городов сделали уже сплошные укрепрайоны», — рассказал он.

Собеседник агентства добавил, что ситуация в регионе остаётся напряжённой, поскольку киевские власти проводят там не только принудительную эвакуацию, но и активные мобилизационные мероприятия.

Ранее стало известно, что больницы и другие медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными военнослужащими ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить