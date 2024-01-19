Оперативные службы: ВСУ сделали укрепрайоны из городов в Харьковской области
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Его слова приводит ТАСС.
«Из некоторых городов сделали уже сплошные укрепрайоны», — рассказал он.
Собеседник агентства добавил, что ситуация в регионе остаётся напряжённой, поскольку киевские власти проводят там не только принудительную эвакуацию, но и активные мобилизационные мероприятия.
Ранее стало известно, что больницы и другие медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными военнослужащими ВСУ.