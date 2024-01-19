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Марочко: ВСУ понесли потери под Часовым Яром из-за «дружественного огня»

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Военный эксперт подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы Украины понесли потери из-за «дружественного огня» в районе Часова Яра на Донецком направлении.
Марочко: ВСУ понесли потери под Часовым Яром из-за «дружественного огня»
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Его слова приводит РИА Новости.

«В ходе объективного контроля боевых действий в районе населённого пункта Часов Яр выявлен факт дружественного огня по позициям украинских боевиков», — рассказал Марочко.

Он уточнил, что обстрелу из РСЗО подвергся населённый пункт Богдановка, где находились позиции ВСУ.

Марочко добавил, что в результате удара был уничтожен опорный пункт с личным составом украинской армии.

Ранее стало известно, что российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении.

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