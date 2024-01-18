МО: общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки превысили 260 военных

Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки превысили 260 военных, также они потеряли танк, две БМП и 17 автомобилей.

AP

© Libkos

Об этом сообщили в Минобороны. «В результате уничтожены свыше 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей», — говорится в сообщении. Ранее украинские войска сбросили боеприпасы с беспилотника на Кировский район Донецка.