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МО: общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки превысили 260 военных

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Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки превысили 260 военных, также они потеряли танк, две БМП и 17 автомобилей.
МО: общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки превысили 260 военных
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщили в Минобороны.

«В результате уничтожены свыше 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей», — говорится в сообщении.

Ранее украинские войска сбросили боеприпасы с беспилотника на Кировский район Донецка.

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