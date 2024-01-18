Взрывы произошли в центральной части Херсона
Взрывы произошли в центральной части города Херсон, подконтрольного украинским властям. Об этом заявил глава назначенной Киевом администрации города Роман Мрочко.
- AFP
- © Roman PILIPEY
В своём Telegram-канале он заявил, что «взрывы слышны в центральной части города».
Несколько часов назад Мрочко сообщал о ещё одной серии взрывов в Херсоне.
18 января на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.
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