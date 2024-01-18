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Взрывы произошли в центральной части Херсона

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Взрывы произошли в центральной части города Херсон, подконтрольного украинским властям. Об этом заявил глава назначенной Киевом администрации города Роман Мрочко.
Взрывы произошли в центральной части Херсона
  • AFP
  • © Roman PILIPEY

В своём Telegram-канале он заявил, что «взрывы слышны в центральной части города».

Несколько часов назад Мрочко сообщал о ещё одной серии взрывов в Херсоне.

18 января на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.

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