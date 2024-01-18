ВДВ уничтожили броневик ВСУ при помощи брошенной с БПЛА гранаты под Херсоном

Подразделение российских ВДВ при помощи беспилотника уничтожило бронеавтомобиль западного производства с системой дистанционного разминирования украинских войск в Херсонской области, заявило Минобороны России.

Уточняется, что после того, как был запущен ударный дрон с прикреплёнными к сбросам боеприпасами, БПЛА преодолел линию боевого соприкосновения, которая проходит по руслу Днепра.

«Затем оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения: бронеавтомобиль International MaxxPro с прицепом, в котором размещалась система дистанционного разминирования западного производства», — говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что беспилотник подлетел к назначенной цели и сбросил гранату ВОГ (выстрел осколочный гранатомётный) точно в прицеп.

Ранее сообщалось, что артиллерия ВДВ уничтожила в островной зоне дельты Днепра два миномёта ВСУ.