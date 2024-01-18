Сальдо: украинские военные строят оборонительные укрепления в Херсоне

Украинские военнослужащие возводят оборонительные сооружения в Херсоне, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, подразделения ВСУ на правом берегу Днепра постепенно переходят к стратегической обороне.

«Этот основной фактор и будет определять ход военной кампании. Однако возможны остаточные попытки активных действий, что мы видим по Крынкам. Наши военные их постепенно задавят», — цитирует губернатора РИА Новости.

Сальдо добавил, что украинские войска строят укрепления на границе с Николаевской областью и в других местах.

Ранее он сообщил, что ВСУ потеряли около 200 человек в Крынках Херсонской области.