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Генерал ВСУ Кривонос обвинил офис Зеленского в попытке обмануть граждан Украины

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Генерал украинских войск в отставке Сергей Кривонос заявил, что офис Владимира Зеленского пытается обмануть граждан страны и разводит популизм.

В интервью каналу Newsroom он отреагировал на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что ВСУ придётся сражаться лопатами, если у них кончится оружие.

«У меня вопрос, а лопатами обеспечили всё население Украины? И лопата — оружие! И лопатой можно огромное количество окопов вырыть. Однако вопрос о лопатах — это тот же самый вопрос, где тот миллиард деревьев?» — отметил генерал.

Кривонос добавил, что его «доводят до бешенства» слова властей о намерении производить дроны в каждом доме. По его мнению, программа «дрон в каждой хате» создана для того, чтобы иметь возможность уйти от ответственности за производство и «пилить бюджет».

В ноябре пленные бойцы ВСУ рассказали, что командование обманывает военнослужащих, говоря им об отсутствии сопротивления ВС России при атаках на Запорожском направлении.

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