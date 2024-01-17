Развожаев заявил об отбое воздушной тревоги в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отбое воздушной тревоги в городе.

Об этом он информировал в своём Telegram.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал губернатор.

Ранее Развожаев сообщил о сигнале воздушной тревоги в городе.

При этом Военная хроника заявила, что в Севастополе работают силы ПВО.