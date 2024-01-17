Развожаев заявил об отбое воздушной тревоги в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отбое воздушной тревоги в городе.
- globallookpress.com
- © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
Об этом он информировал в своём Telegram.
«Отбой воздушной тревоги!» — написал губернатор.
Ранее Развожаев сообщил о сигнале воздушной тревоги в городе.
При этом Военная хроника заявила, что в Севастополе работают силы ПВО.
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