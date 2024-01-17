Сальдо: системы ПВО в Херсонской области сбили две ракеты Storm Shadow
- РИА Новости
Соответствующие данные привёл в своём Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
Отмечается, что отражена попытка обстрела Генического муниципального округа.
По его словам, две ракеты Storm Shadow сбито на подлёте в районе населённого пункта Поповка.
Никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.