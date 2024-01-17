Сальдо: системы ПВО в Херсонской области сбили две ракеты Storm Shadow

Системы противовоздушной обороны в Херсонской области сбили две ракеты Storm Shadow украинской армии, которые были нацелены на школу и больницу.

РИА Новости

Соответствующие данные привёл в своём Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Отмечается, что отражена попытка обстрела Генического муниципального округа. По его словам, две ракеты Storm Shadow сбито на подлёте в районе населённого пункта Поповка. Никто не пострадал, разрушений нет. Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.