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Сальдо: системы ПВО в Херсонской области сбили две ракеты Storm Shadow

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Системы противовоздушной обороны в Херсонской области сбили две ракеты Storm Shadow украинской армии, которые были нацелены на школу и больницу.
Сальдо: системы ПВО в Херсонской области сбили две ракеты Storm Shadow
  • РИА Новости

Соответствующие данные привёл в своём Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Отмечается, что отражена попытка обстрела Генического муниципального округа. 

По его словам, две ракеты Storm Shadow сбито на подлёте в районе населённого пункта Поповка.

Никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. 

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