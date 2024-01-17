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Медведев: большинство украинцев выберут жизнь вместо вечной войны и гибели

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Большинство украинцев, выбирая между вечной войной с неизбежной гибелью и жизнью, выберут второе, исключением станет минимальное число «отмороженных националистов», считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: большинство украинцев выберут жизнь вместо вечной войны и гибели
  • РИА Новости

В своём сообщении в Telegram он выразил мнение, что «Украина опасна для её жителей».

Медведев отметил, что украинцы в конечном счёте — практичные люди.

«Как бы они сейчас и ни желали смерти русским, как бы они ни ненавидели российское руководство, как бы ни стремились в мифические Евросоюз и НАТО... поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти. Их смерти и смерти их близких. И чем быстрее украинцы осознают это, тем лучше», — сказал зампред Совбеза.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта.

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