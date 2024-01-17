Четверо пострадавших при крушении Ми-8 в Киргизии находятся в реанимации
- Gettyimages.ru
- © MattGush
Об этом информирует агентство Кабар со ссылкой на данные киргизского оборонного ведомства.
По последним данным, в результате произошедшего один военный погиб и восемь получили травмы.
Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжёлое.
Утром 17 января в Киргизии потерпел крушение военный вертолёт Ми-8. Авария произошла в районе Бишкека на авиабазе Фрунзе-1.
Вертолёт принадлежал силам воздушной обороны.