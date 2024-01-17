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Четверо пострадавших при крушении Ми-8 в Киргизии находятся в реанимации

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Четверо пострадавших в результате крушения вертолёта Ми-8 в Киргизии находятся в реанимации.
Четверо пострадавших при крушении Ми-8 в Киргизии находятся в реанимации
  • Gettyimages.ru
  • © MattGush

Об этом информирует агентство Кабар со ссылкой на данные киргизского оборонного ведомства.

По последним данным, в результате произошедшего один военный погиб и восемь получили травмы.

Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжёлое.

Утром 17 января в Киргизии потерпел крушение военный вертолёт Ми-8. Авария произошла в районе Бишкека на авиабазе Фрунзе-1.

Вертолёт принадлежал силам воздушной обороны.

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