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В Киргизии потерпел крушение военный вертолёт Ми-8

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В Киргизии потерпел крушение военный вертолёт Ми-8, сообщили в государственном предприятии «Кыргызаэронавигация». Авария произошла в районе Бишкека на авиабазе Фрунзе-1.
В Киргизии потерпел крушение военный вертолёт Ми-8
  • © РИА Новости / Фред Гринберг

Об этом пишет агентство Kabar.

«В 10:55 по местному времени на авиабазе Фрунзе-1 разбился военный вертолёт Ми-8. Рейс 203. Судьба экипажа пока неизвестна. Дополнительная информация будет предоставлена», — говорится в сообщении.

По информации портала Vesti.kg, в результате крушения, по предварительным данным, погиб один человек, ещё «около семи человек, находившихся на борту, пострадали». Полёт был учебно-тренировочным. Официального подтверждения этой информации не приводится.

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