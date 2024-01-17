Кочующие миномёты ВС России поразили опорники ВСУ на Южно-Донецком направлении

Кочующие миномёты российской группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты украинской армии на Южно-Донецком направлении, говорится в заявлении Минобороны России.

Отмечается, что операция проводилась подразделениями артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток».

Военнослужащие используют тактику кочующего миномёта для уничтожения сил ВСУ, которая заключается в том, что расчёты постоянно перемещаются и применяют для нанесения огневого налета заранее заготовленные позиции.

Ранее расчёт миномета 2Б14 «Поднос» группировки войск «Центр» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.