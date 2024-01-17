Кочующие миномёты ВС России поразили опорники ВСУ на Южно-Донецком направлении
Отмечается, что операция проводилась подразделениями артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток».
Военнослужащие используют тактику кочующего миномёта для уничтожения сил ВСУ, которая заключается в том, что расчёты постоянно перемещаются и применяют для нанесения огневого налета заранее заготовленные позиции.
Ранее расчёт миномета 2Б14 «Поднос» группировки войск «Центр» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.