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СЦКК: подразделения ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по Горловке

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Украинские военные выпустили шесть кассетных снарядов по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Первый обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован в 02:55 мск. Противник выпустил снаряды с позиций, расположенных в населённом пункте Дзержинск.

Второй раз украинские войска нанесли удар в 03:00 мск.

«03:00 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом было сбито семь дронов.

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