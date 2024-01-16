Минобороны: потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 250 человек
Вооружённые силы Украины потеряли до 250 человек на Краснолиманском направлении за сутки, сообщает Минобороны России.
- AP
- © Libkos
«Потери противника составили до 250 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей», — сообщает ведомство.
Также украинские войска за сутки потеряли до 280 военных на Донецком направлении.
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