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ВС России отбросили на юго-запад штурмовые группы 60-й мехбригады ВСУ у Синьковки

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Подразделения группировки ВС России «Запад» при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении и отбросили в юго-западном направлении штурмовую группу 60-й мехбригады ВСУ у Синьковки.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Также группировка «Запад» уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Петропавловкой.

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