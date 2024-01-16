ВС России отбросили на юго-запад штурмовые группы 60-й мехбригады ВСУ у Синьковки

Подразделения группировки ВС России «Запад» при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении и отбросили в юго-западном направлении штурмовую группу 60-й мехбригады ВСУ у Синьковки.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Также группировка «Запад» уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Петропавловкой.