Расчёт ЗРК «Тор» уничтожил на Купянском направлении беспилотники-разведчики ВСУ

Расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил два беспилотника-разведчика ВСУ на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, речь идёт о беспилотных летательных аппаратах «Лелека-100» и «Фурия».

Также артиллерия ВДВ уничтожила в островной зоне дельты Днепра два миномёта ВСУ.