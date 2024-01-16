Расчёт ЗРК «Тор» уничтожил на Купянском направлении беспилотники-разведчики ВСУ
Расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил два беспилотника-разведчика ВСУ на Купянском направлении.
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, речь идёт о беспилотных летательных аппаратах «Лелека-100» и «Фурия».
Также артиллерия ВДВ уничтожила в островной зоне дельты Днепра два миномёта ВСУ.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен