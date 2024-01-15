«Думская»: дом Гоголя в центре Одессы превратят в апарт-отель
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Об этом пишет одесское издание «Думская».
Отмечается, что уже на профильных площадках размещены объявления о продаже апартаментов по цене $2,7 тыс. за 1 кв. м.
Как заявили изданию в компании Maestro Hotel Management, апарт-отель будет назван Rosset.
Представитель компании заявил, что «внешний вид дома будет сохранён до мельчайших деталей».
На первом этаже здания планируется обустроить коммерческие помещения, а на втором и третьем этажах — апартаменты.
Ранее депутат горсовета Одессы Пётр Обухов сообщил о планах властей снести памятник Пушкину и переименовать улицу Пушкинскую.