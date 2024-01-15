«Думская»: дом Гоголя в центре Одессы превратят в апарт-отель

Дом русского писателя Николая Гоголя в центре Одессы, в котором писатель работал над вторым томом «Мёртвых душ», решили реставрировать и сделать из него апарт-отель.

Об этом пишет одесское издание «Думская».

Отмечается, что уже на профильных площадках размещены объявления о продаже апартаментов по цене $2,7 тыс. за 1 кв. м.

Как заявили изданию в компании Maestro Hotel Management, апарт-отель будет назван Rosset.

Представитель компании заявил, что «внешний вид дома будет сохранён до мельчайших деталей».

На первом этаже здания планируется обустроить коммерческие помещения, а на втором и третьем этажах — апартаменты.

Ранее депутат горсовета Одессы Пётр Обухов сообщил о планах властей снести памятник Пушкину и переименовать улицу Пушкинскую.