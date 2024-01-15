На Украине погиб опытный пилот ВСУ Павлович

Воздушное командование «Запад» ВСУ сообщило в своих социальных сетях о гибели опытного пилота, украинского генерала Станислава Павловича.

«Сегодня мы попрощались и почтили память нашего покойного военного», — цитирует заявление РИА Новости.

Вместе с этим в ВСУ не стали уточнять причину гибели Павловича.

По данным агентства, генерал был пенсионером, но даже после выхода на пенсию продолжал заниматься полётами.

Ранее сдавшийся в плен и благодаря этому выживший украинский военнопленный Роман Калиниченко заявил, что поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военных.