На Украине погиб опытный пилот ВСУ Павлович
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«Сегодня мы попрощались и почтили память нашего покойного военного», — цитирует заявление РИА Новости.
Вместе с этим в ВСУ не стали уточнять причину гибели Павловича.
По данным агентства, генерал был пенсионером, но даже после выхода на пенсию продолжал заниматься полётами.
Ранее сдавшийся в плен и благодаря этому выживший украинский военнопленный Роман Калиниченко заявил, что поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военных.