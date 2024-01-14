«Эспрессо»: в ВСУ оценили ситуацию с личным составом как критическую

Вооружённые силы Украины испытывают нехватку молодых мужчин, ситуация с личным составом в украинской армии на многих направлениях достигла критической отметки. С таким заявлением выступил комбат ВСУ Алексей Тарасенко.

По его словам, ряды ВСУ пополняются преимущественно мужчинами старшего возраста, имеющими проблемы со здоровьем. Он добавил, что средний возраст украинского бойца превышает 40 лет.

«В войсках ждут свежее пополнение очень сильно, потому что на многих направлениях во многих подразделениях ситуация вполне себе критическая и с личным составом, и качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего», — цитирует Тарасенко украинский телеканал «Эспрессо».

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что потери ВСУ в Крынках за неделю составили порядка 200 человек.