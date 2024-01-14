Майор запаса ВСУ Гетьман: Россия знает координаты военных объектов на Украине
- РИА Новости
В эфире YouTube-канала Espresso он отметил, что такая информация есть в открытых источниках, поэтому ВС России известно, где располагается вся военная инфраструктура ВСУ.
По слова Гетьмана, украинское правительство в рамках попыток борьбы с коррупцией в стране само рассекретило все координаты.
Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что ВС России одним ударом уничтожают предприятия украинского ВПК.