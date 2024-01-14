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Минобороны России: боец из Бурятии обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ

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Заместитель командира взвода из Бурятии Иван Калашников в одиночку обратил в бегство 12 штурмовиков Вооружённых сил Украины с опорного пункта.
Минобороны России: боец из Бурятии обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве напомнили о кадрах, на которых пятеро российских военнослужащих сражались против 12 военных ВСУ, атаковавших опорный пункт ВС России.

«Один из бойцов вышел вперёд, чтобы вести прицельный огонь, пока его товарищи работали с флангов. Своим мастерством и бесстрашием они обратили противника в бегство», — говорится в публикации.

За это Иван Калашников получил Золотую Звезду Героя России, а его товарищей наградили орденами Мужества.

Ранее российский президент Владимир Путин вручил звёзды Героев России экипажу танка «Алёша», который остановил атаку восьми единиц техники ВСУ на Запорожском направлении.

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