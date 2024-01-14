Воздушная тревога объявлена в Киеве и 11 областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины. Также сирены звучат в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Ранее воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
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