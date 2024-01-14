Воздушная тревога объявлена в Киеве и 11 областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины. Также сирены звучат в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Ранее воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.