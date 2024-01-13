В Харькове демонтировали барельеф Пушкина — последнее его изображение в городе
В харьковском метро демонтировали барельеф с изображением русского поэта Александра Пушкина.
- Пушкинская — станция Харьковского метрополитена.
- © Public domain
По данным Telegram-канала «Деколонизация. Украина», это было последнее изображение поэта в городе.
Ранее в подконтрольном Киеву Херсоне демонтировали памятник Владимиру Маяковскому.
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