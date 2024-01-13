В Харькове демонтировали барельеф Пушкина — последнее его изображение в городе

В харьковском метро демонтировали барельеф с изображением русского поэта Александра Пушкина.

По данным Telegram-канала «Деколонизация. Украина», это было последнее изображение поэта в городе.

Ранее в подконтрольном Киеву Херсоне демонтировали памятник Владимиру Маяковскому.