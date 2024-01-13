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Два человека, включая водителя скорой помощи, ранены в Донецке при обстреле ВСУ

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Два человека, включая водителя скорой помощи, пострадали в Донецке при обстреле со стороны ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Два человека, включая водителя скорой помощи, ранены в Донецке при обстреле ВСУ
  • globallookpress.com

«В Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВФУ... пострадала женщина 1965 г. р. Во время осмотра пострадавшей бригадой скорой медицинской помощи противник осуществил сброс взрывоопасного предмета с беспилотника», — заявил он.

В результате атаки водитель скорой помощи также получил ранения.

Ранее ВС Украины выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 155 мм.

Через 25 минут ВСУ выпустили по городу четыре снаряда калибра 155 мм.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирного жителя при обстреле со стороны ВСУ.

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