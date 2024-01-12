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МО: ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю потеряли почти тысячу человек

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Украинские войска за минувшую неделю потеряли убитыми и ранеными около 1 тыс. военнослужащих на Краснолиманском направлении. Удары по ним наносились в районах Червоной Дибровы, Торского и Ямполовки, а также Серебрянского лесничества.
МО: ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю потеряли почти тысячу человек
  • AP
  • © Libkos

Как сообщило Министерство обороны России, подразделения группировки войск «Центр» наносили удары по ВСУ при поддержке авиации и огня артиллерии.

В частности, поражение нанесено живой силе противника из 63-й, 66-й механизированных бригад, 100-й и 125-й бригад теробороны, 5-й и 13-й бригад нацгвардии Украины.

«Противник потерял убитыми и ранеными до 995 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии», — сообщило российское оборонное ведомство в новой сводке.

По сведениям подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские силовики стягивают бронетехнику и артиллерию на свои позиции на Сватовско-Кременском участке.

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