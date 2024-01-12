Совбез Абхазии: пункт ВМФ России в республике могут открыть в 2024 году

Секретарь совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил, что работа пункта постоянного базирования ВМФ России на территории республики может начаться уже в 2024 году.

Заявление Шамбы приводит РИА Новости.

По его словам, на данном этапе пункт проектируется. Он уточнил, что строительные работы в Очамчирской бухте пока не ведутся.

Шамба заявил, что уже в этом году может начаться функционирование пункта. При этом точное время запуска он назвать не смог.

В октябре президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России появится в Очамчирской бухте республики.