Совбез Абхазии: пункт ВМФ России в республике могут открыть в 2024 году
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
Заявление Шамбы приводит РИА Новости.
По его словам, на данном этапе пункт проектируется. Он уточнил, что строительные работы в Очамчирской бухте пока не ведутся.
Шамба заявил, что уже в этом году может начаться функционирование пункта. При этом точное время запуска он назвать не смог.
В октябре президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России появится в Очамчирской бухте республики.