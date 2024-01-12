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Совбез Абхазии: пункт ВМФ России в республике могут открыть в 2024 году

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Секретарь совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил, что работа пункта постоянного базирования ВМФ России на территории республики может начаться уже в 2024 году.
Совбез Абхазии: пункт ВМФ России в республике могут открыть в 2024 году
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Заявление Шамбы приводит РИА Новости.

По его словам, на данном этапе пункт проектируется. Он уточнил, что строительные работы в Очамчирской бухте пока не ведутся.

Шамба заявил, что уже в этом году может начаться функционирование пункта. При этом точное время запуска он назвать не смог.

В октябре президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России появится в Очамчирской бухте республики.

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