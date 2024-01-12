Специальный корреспондент RT Александр Пискунов показал, как российские артиллеристы Восточного военного округа из Приморья бьют по живой силе Вооружённых сил Украины на Марьинском направлении.

«Сейчас мы работаем по живой силе. Техники мало у них, в основном они кидают пехоту на убой», — рассказали спецкору военнослужащие.

Отмечается, что расчёты бригады имеют большой боевой опыт, они работали на многих направлениях фронта, включая Артёмовское и Запорожское.

Ранее ВС России уничтожили польскую самоходку Krab с помощью «Краснополя».

Также сообщалось, что ВС России отразили четыре контратаки ВСУ на Купянском направлении.