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Спецкор RT показал работу российских артиллеристов на Марьинском направлении

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Специальный корреспондент RT Александр Пискунов показал, как российские артиллеристы Восточного военного округа из Приморья бьют по живой силе Вооружённых сил Украины на Марьинском направлении.
Спецкор RT показал работу российских артиллеристов на Марьинском направлении
  • РИА Новости

«Сейчас мы работаем по живой силе. Техники мало у них, в основном они кидают пехоту на убой», — рассказали спецкору военнослужащие.

Отмечается, что расчёты бригады имеют большой боевой опыт, они работали на многих направлениях фронта, включая Артёмовское и Запорожское.

Ранее ВС России уничтожили польскую самоходку Krab с помощью «Краснополя».

Также сообщалось, что ВС России отразили четыре контратаки ВСУ на Купянском направлении.

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