Спецкор RT показал работу российских артиллеристов на Марьинском направлении
- РИА Новости
«Сейчас мы работаем по живой силе. Техники мало у них, в основном они кидают пехоту на убой», — рассказали спецкору военнослужащие.
Отмечается, что расчёты бригады имеют большой боевой опыт, они работали на многих направлениях фронта, включая Артёмовское и Запорожское.
Ранее ВС России уничтожили польскую самоходку Krab с помощью «Краснополя».
Также сообщалось, что ВС России отразили четыре контратаки ВСУ на Купянском направлении.