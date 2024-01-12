Депутат Чепа считает, что Лондон может предоставить Киеву политические гарантии

Депутат Госдумы России Алексей Чепа считает, что Великобритания может предоставить Украине лишь гарантии по политическим вопросам.

«Очевидно, имеются в виду какие-то политические гарантии безопасности», — заявил он в беседе с «Лентой.ру».

Также Чепа считает, что Лондон обязуется оказывать помощь Киеву.

Кроме того, парламентарий полагает, что речь идёт «о больше декларативном документе», с помощью которого британские власти пытаются поддержать конфронтацию.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Риши Сунак посетит 12 января Киев и объявит о новом крупном пакете помощи для Украины.

Кроме того, появились сообщения о том, что Лондон может заключить с Киевом соглашение о гарантиях безопасности.