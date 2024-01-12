В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
- AP
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
В ночь на 12 января в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
Ранее в подконтрольном киевским властям городе Херсоне были слышны взрывы.
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