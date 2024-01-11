СЦКК: котельная получила повреждения при обстреле ВСУ Горловки

Котельная «Донбасстеплоэнерго» получила повреждения из-за обстрела Горловки со стороны ВС Украины.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 11 января по состоянию на 16:00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики. Населённый пункт Горловка: Калининский район, котельная №107 ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго», — сообщает ведомство в своём Telegram-канале.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что мирный житель погиб в результате обстрела города со стороны украинских войск.