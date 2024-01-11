Обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин чувствует скорую победу на Украине.

В материале он написал, что не стоит обращать внимание на разговоры в США и Европе о стратегическом поражении России.

«На самом деле Путин чувствует, что победа близка», — заявил Хокстейдер.

По его словам, российский лидер переоборудовал экономику России, понимая, что терпение Запада на исходе.

При этом США и их европейские союзники устали от своих усилий по помощи Киеву, пишет автор.

Как ранее заявил корреспондент CBS News Крис Ливси, в Киеве боятся, что без американской помощи ВСУ потерпят поражение.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что американцам усложняют жизнь собственные власти, а не Россия или Китай.