«Зеркало недели»: в Киеве бывшую замгенпрокурора Колинько и дочь нашли мёртвыми

В Киеве нашли мёртвыми бывшую заместительницу генерального прокурора Украины Ольгу Колинько и её дочь.

Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

«В Киеве в собственном жилье нашли мёртвой бывшую заместительницу генерального прокурора Украины Ольгу Михайловну Колинько, а её дочь Ярославу — в квартире рядом», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее Следственный комитет опубликовал кадры работы с места убийства бывшего украинского парламентария Ильи Кивы в Московской области. Политик был убит в Одинцовском районе Подмосковья 6 декабря.