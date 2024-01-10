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«Зеркало недели»: в Киеве бывшую замгенпрокурора Колинько и дочь нашли мёртвыми

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В Киеве нашли мёртвыми бывшую заместительницу генерального прокурора Украины Ольгу Колинько и её дочь.
«Зеркало недели»: в Киеве бывшую замгенпрокурора Колинько и дочь нашли мёртвыми
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

«В Киеве в собственном жилье нашли мёртвой бывшую заместительницу генерального прокурора Украины Ольгу Михайловну Колинько, а её дочь Ярославу — в квартире рядом», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее Следственный комитет опубликовал кадры работы с места убийства бывшего украинского парламентария Ильи Кивы в Московской области. Политик был убит в Одинцовском районе Подмосковья 6 декабря.

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