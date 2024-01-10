Вольфович: Украина установила более 500 тысяч мин на границе с Белоруссией

Более 500 тыс. противопехотных и противотанковых мин установила Украина на границе с Белоруссией. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

«На сегодня мы насчитываем свыше 500 тыс. противопехотных и противотанковых мин, которые установлены на украинско-белорусской границе», — приводит его слова издание «СБ. Беларусь сегодня».

Вольфович подчеркнул, что на общей границе разрушены практически все мосты, закрыты пункты пропуска.

Ранее командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что вдоль границы Украины и Белоруссии созданы новые мобильные подразделения противовоздушной обороны, которые работают в том числе на воде.