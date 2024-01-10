WSJ: ВСУ лишились тысячи военных, в том числе самых опытных и мотивированных

Украинские войска в ходе конфликта потеряли тысячи военных, в том числе самых опытных и мотивированных, говорится в материале газеты The Wall Street Journal.

Также автор статьи подчеркнул, что контрнаступление Киева закончилось, так и не успев начаться.

«Это не Вторая мировая война и не Гудериан (гитлеровский генерал-полковник с тактикой блицкрига. — RT). Это Первая мировая война и окопы», — цитирует издание слова неназванного представителя СБУ, который характеризует конфликт.

Ещё один собеседник газеты отметил, что поддержка Украины со стороны США колеблется на фоне «внутренних политических разборок».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ за 2023 год превысили 215 тыс. человек.