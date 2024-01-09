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Житель Горловки погиб в результате обстрела со стороны ВСУ

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Вооружённые силы Украины обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. В результате этого погиб мирный житель. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
Житель Горловки погиб в результате обстрела со стороны ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Приходько выразил соболезнования в связи с гибелью мирного жителя города и назвал произошедшее актом украинской вооружённой агрессии.

«Вследствие украинской вооружённой агрессии погиб мирный горловчанин. Светлая память невинно убиенному», — написал мэр Горловки в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось о жительнице села Горналь Курской области, которая погибла в результате обстрела со стороны ВСУ.

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