Житель Горловки погиб в результате обстрела со стороны ВСУ

Вооружённые силы Украины обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. В результате этого погиб мирный житель. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

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Приходько выразил соболезнования в связи с гибелью мирного жителя города и назвал произошедшее актом украинской вооружённой агрессии. «Вследствие украинской вооружённой агрессии погиб мирный горловчанин. Светлая память невинно убиенному», — написал мэр Горловки в личном Telegram-канале. Ранее сообщалось о жительнице села Горналь Курской области, которая погибла в результате обстрела со стороны ВСУ.