Житель Горловки погиб в результате обстрела со стороны ВСУ
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Приходько выразил соболезнования в связи с гибелью мирного жителя города и назвал произошедшее актом украинской вооружённой агрессии.
«Вследствие украинской вооружённой агрессии погиб мирный горловчанин. Светлая память невинно убиенному», — написал мэр Горловки в личном Telegram-канале.
Ранее сообщалось о жительнице села Горналь Курской области, которая погибла в результате обстрела со стороны ВСУ.