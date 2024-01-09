Шойгу: Киев продолжает «гнать на убой» солдат, затягивая конфликт

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим продолжает «гнать на убой» украинских солдат, затягивая тем самым конфликт.

Об этом министр сказал в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил России.

По словам Шойгу, Вашингтон хладнокровно пытается реализовать свои амбиции руками украинцев, несмотря на истощение солдат и отсутствие результатов ВСУ на фронте.

«С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии», — отметил он.

Шойгу подчеркнул, что это не изменит ситуацию на фронте, а только затянет конфликт.

Ранее Шойгу заявил, что Вооружённые силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения.