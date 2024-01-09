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Шойгу: Киев продолжает «гнать на убой» солдат, затягивая конфликт

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим продолжает «гнать на убой» украинских солдат, затягивая тем самым конфликт.

Об этом министр сказал в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил России.

По словам Шойгу, Вашингтон хладнокровно пытается реализовать свои амбиции руками украинцев, несмотря на истощение солдат и отсутствие результатов ВСУ на фронте.

«С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии», — отметил он.

Шойгу подчеркнул, что это не изменит ситуацию на фронте, а только затянет конфликт.

Ранее Шойгу заявил, что Вооружённые силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения.

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