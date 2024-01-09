Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе дважды за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины в течение суток атаковали территорию региона при помощи дронов-камикадзе дважды.

Соответствующие данные он представил в своём Telegram-канале.

По словам Гладкова, ВСУ атаковали дронами-камикадзе сёла Журавлёвка и Нехотеевка. Пострадавших в результате атак нет.

Губернатор добавил, что украинская армия также выпустила по Нехотеевке один артиллерийский снаряд.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в регионе примут 300 детей из Белгородской области, которая подвергается обстрелам.