Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе дважды за сутки
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Соответствующие данные он представил в своём Telegram-канале.
По словам Гладкова, ВСУ атаковали дронами-камикадзе сёла Журавлёвка и Нехотеевка. Пострадавших в результате атак нет.
Губернатор добавил, что украинская армия также выпустила по Нехотеевке один артиллерийский снаряд.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в регионе примут 300 детей из Белгородской области, которая подвергается обстрелам.