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Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе дважды за сутки

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины в течение суток атаковали территорию региона при помощи дронов-камикадзе дважды.
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе дважды за сутки
  • AP
  • © Libkos

Соответствующие данные он представил в своём Telegram-канале.

По словам Гладкова, ВСУ атаковали дронами-камикадзе сёла Журавлёвка и Нехотеевка. Пострадавших в результате атак нет.

Губернатор добавил, что украинская армия также выпустила по Нехотеевке один артиллерийский снаряд.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в регионе примут 300 детей из Белгородской области, которая подвергается обстрелам.

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