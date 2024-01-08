МО: ВС России поразили место совещания командиров бригады теробороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
«Поражено место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны», — говорится в сводке.
Кроме того, российская армия нанесла удар по 113 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях.
Также стало известно, что ВС России утром 8 января нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины.