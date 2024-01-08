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Оператор ПЗРК Stinger: ВС России используют новую тактику для ракетных ударов

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Украинский оператор системы FIM-92 Stinger заявил, что Вооружённые силы России начали использовать новую тактику для ракетных ударов в зоне специальной военной операции.
Оператор ПЗРК Stinger: ВС России используют новую тактику для ракетных ударов
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в интервью телеканалу TV5 Monde.

По словам оператора, ВС России начали использовать ракеты, которые выпускают тепловые ловушки.

«Такого раньше не было. Теперь ракеты выпускают тепловые ловушки, что мешает системам Stinger», — признал он.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Вооружённые силы России в ходе ударов по военным объектам на Украине подорвали две установки Patriot.

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