Оператор ПЗРК Stinger: ВС России используют новую тактику для ракетных ударов
- РИА Новости
Об этом он рассказал в интервью телеканалу TV5 Monde.
По словам оператора, ВС России начали использовать ракеты, которые выпускают тепловые ловушки.
«Такого раньше не было. Теперь ракеты выпускают тепловые ловушки, что мешает системам Stinger», — признал он.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Вооружённые силы России в ходе ударов по военным объектам на Украине подорвали две установки Patriot.