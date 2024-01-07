RT в Telegram
Подпишись

Российские военные сбили украинскую «Бабу Ягу» на Купянском направлении

Короткая ссылка
Российские военные атаковали промышленный дрон ВСУ «Баба Яга» на Купянском направлении и протаранили его беспилотником-разведчиком.

«Операторы беспилотников вели обычный поиск целей в режиме свободной охоты. В сумерках переключились на режим ночной работы. В камеру увидели быстро приближающийся дрон ВСУ («Баба Яга». — RT) с тепловым следом», — сообщает Минобороны России со ссылкой на начальника расчёта БПЛА с позывным «Белый».

По данным ведомства, украинская «Баба Яга» летела низко над деревьями и несла на себе мины калибром 82 мм для атаки российских позиций на линии фронта.

Ранее костромские десантники сбили ударный квадрокоптер ВСУ типа «Баба-яга», пытавшийся атаковать российские позиции у Артёмовска.

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Петровском районе Донецка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить