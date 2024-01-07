Российские военные сбили украинскую «Бабу Ягу» на Купянском направлении

Российские военные атаковали промышленный дрон ВСУ «Баба Яга» на Купянском направлении и протаранили его беспилотником-разведчиком.

«Операторы беспилотников вели обычный поиск целей в режиме свободной охоты. В сумерках переключились на режим ночной работы. В камеру увидели быстро приближающийся дрон ВСУ («Баба Яга». — RT) с тепловым следом», — сообщает Минобороны России со ссылкой на начальника расчёта БПЛА с позывным «Белый».

По данным ведомства, украинская «Баба Яга» летела низко над деревьями и несла на себе мины калибром 82 мм для атаки российских позиций на линии фронта.

Ранее костромские десантники сбили ударный квадрокоптер ВСУ типа «Баба-яга», пытавшийся атаковать российские позиции у Артёмовска.

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Петровском районе Донецка.